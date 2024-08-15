Яков и Партнеры: Энергопереход открывает окно возможностей для России

Но Россия страна с огромными запасами газа, нефти и угля, и уже развитой энергосистемой. Более того, крупнейший экспортер этих ресурсов и электроэнергии. Это для Европы отказ от угля или нефти выглядит естественно, как освобождение от зависимости от импорта. У нас такой проблемы нет. Поэтому, эксперты считают, что топливный баланс в нашей стране будет меняться инерционно (при реализации базового сценария — рациональный баланс), а ввод новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет происходить только экономически обосновано. Темпы замещения угля, нефти, а потом и газа в России будут значительно ниже, чем в других странах. В базовом сценарии их доля в нашей стране к 2050 году снизится с 86 до 75% (в мире — до 55%). Удельный прирост потребления электроэнергии в России составит 2% в год (в мире — 2,2%).