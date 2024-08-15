Яков и Партнеры: Энергопереход открывает окно возможностей для России

Отказ от ископаемых источников энергии (энергопереход) — не только вызов для российской экономики, но и открывающееся окно возможностей для роста и развития. Но отечественному топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) в этих условиях придется по примеру Алисы Льюиса Кэррола «бежать быстрее, чтобы оставаться на месте», то есть не потерять свое место на мировом рынке. К таковому выводу пришли аналитики «Яков и Партнеры» в исследовании «Энергетический переход: вызовы и возможности для России», подготовленным вместе с Фондом «Росконгресс».
Авторы исследования считают, что потрясения последних лет не затормозили энергопереход, а придали ему новый импульс, направленный на обеспечение энергобезопасности и доступности энергии в складывающемся многополярном мире.
Но Россия страна с огромными запасами газа, нефти и угля, и уже развитой энергосистемой. Более того, крупнейший экспортер этих ресурсов и электроэнергии. Это для Европы отказ от угля или нефти выглядит естественно, как освобождение от зависимости от импорта. У нас такой проблемы нет. Поэтому, эксперты считают, что топливный баланс в нашей стране будет меняться инерционно (при реализации базового сценария — рациональный баланс), а ввод новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) будет происходить только экономически обосновано. Темпы замещения угля, нефти, а потом и газа в России будут значительно ниже, чем в других странах. В базовом сценарии их доля в нашей стране к 2050 году снизится с 86 до 75% (в мире — до 55%). Удельный прирост потребления электроэнергии в России составит 2% в год (в мире — 2,2%).
Но у нас есть зависимость от технологий, и в разных сферах периодически возникает дефицит инвестиций и кадров, особенно по инновационным направлениям. Впрочем, эксперты уверены, что к энергопереходу пока не готов весь мир.
«Текущие усилия и вложения в технологии энергоперехода во всем мире являются минимально необходимыми для поддержания процесса отказа от ископаемых источников энергии, — говорится в исследовании. — Но их явно недостаточно для замедления глобального потепления до уровня ниже 2 градусов. К 2050 году глобальный спрос на первичную энергию вырастет на 22%, а потребление электричества увеличится почти вдвое».
Возможный локальный дефицит критически важных металлов (таких как литий, медь, никель и редкоземельные металлы), необходимость в крупных инвестиционных вливаниях, а самое главное, неготовность многих новых технологий к коммерческому использованию делают энергопереход нелинейным. То есть он будет происходить неравномерно в разных странах мира. Преимущество получат, те кто более активно будут вкладываться в опережающее технологическое развитие и создание новых бизнес-моделей. И это может быть Россия.
Успешное развитие российского ТЭК к 2050 году в условиях энергоперехода будет зависеть от ускорения коммерциализации новых технологий, считают эксперты. Под этим понимается не только производство всего критически важного оборудования в нашей стране, независимость от поставок комплектующих, подготовка квалифицированных кадров, но и инвестиционная привлекательность вложений в эти сферы, а также обеспечение высокого спроса на новые решения и технологии.
«Стране потребуется развитие новых технологий как для производства чистой энергии, так и для “озеленения” ископаемого топлива», — говорит один из авторов исследования Антон Порядин, партнер «Яков и Партнеры».
Необходимо развития трех ключевых направлений. Первое — энергетический суверенитет. То есть наше сырье, доступные, желательно, наши технологии, собственные кадры для работы с ними, наши инвестиции и внутренний спрос как на результаты производства, так и на всю его цепочку (сырье, технологии, кадры, инвестиции).
Второе — создание инфраструктуры для ускоренного развития внутреннего спроса (в числе прочего на территориях опережающего развития — в Арктике и Дальнем Востоке) и электродвижения (экономически обоснованный перевод всего транспорта — личного, общественного и коммерческого, на электричество), силами коммерческих компаний в партнерстве с государством.
И, наконец, третье — развитие новых технологий низкоуглеродной энергии: достижение прорыва за счет эффекта масштаба, в том числе за счет международных партнерств и интеграции технологий в комплексные энергетические решения для внутреннего и внешнего рынков.
Под новыми технологиями подразумеваются не только традиционные ВИЭ на основе солнца, воды и ветра, но также водородная энергетика, атомные станции малой мощности, технологии улавливания, хранения и утилизации углерода, накопители энергии и прочее. В исследовании подчеркивается, что только традиционные ВИЭ не смогут закрыть рост спроса на энергию. У России, по мнению авторов, по всем направлениям в энергетике основные риски сосредоточены в области технологий и оборудования.
Но движение в сторону Энергоперехода — совсем не означает, что Россия перестанет экспортировать углеводороды. Они останутся востребованы в мире. Более того, природный газ долгое время будет играть роль промежуточного, более экологичного топлива, чем нефть или уголь. В России в базовом сценарии увеличится как внутреннее потребление газа, так и экспорт, в том числе СПГ. Поставки за границу могут вырасти в 2,4 раза к 2050 году, частично заместив долю экспорта нефти.