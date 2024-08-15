Сделано в России

Посмотреть действительно есть на что. Меньше чем за два года на участке в 37 тысяч квадратных метров (это пять футбольных полей) возвели магистральную насосную станцию, операторную, котельную и станцию пожаротушения. Плюс дизельная электростанция, площадка фильтров-грязеуловителей, узел регулирования давления, резервуары для хранения топлива и противопожарного запаса воды и многое другое.