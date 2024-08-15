Сделано в России

31 июля «Транснефть — Западная Сибирь» запустила новую нефтеперекачивающую станцию на Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС). В результате реконструкции пропускная способность сибирских нефтепроводов увеличивается более чем на 5,5 миллиона тонн в год. Это не просто открывает новые перспективы для экспорта нефти на Восток, но и служит дальнейшему развитию системы магистральных нефтепроводов страны.
— Ничего этого здесь не было, все построено с нуля, — главный инженер Красноярского районного нефтепроводного управления Андрей Терещенко показывает журналистам территорию новой станции.
Посмотреть действительно есть на что. Меньше чем за два года на участке в 37 тысяч квадратных метров (это пять футбольных полей) возвели магистральную насосную станцию, операторную, котельную и станцию пожаротушения. Плюс дизельная электростанция, площадка фильтров-грязеуловителей, узел регулирования давления, резервуары для хранения топлива и противопожарного запаса воды и многое другое.
Выглядит все внушительно, современно и аккуратно, при этом персонала практически не видно — все основные процессы автоматизированы и управляют ими дистанционно — из операторной. В общей сложности работы по строительству объекта завершились всего за 22 месяца — быстрее, чем было запланировано.
— Все здания — быстровозводимые, а все оборудование, в том числе и телемеханика, направлено на повышение энергоэффективности, — рассказывает Андрей Терещенко. — Например, КПД электродвигателей магистральных насосных агрегатов увеличен до 97,4 процента.
Показатели на уровне лучших мировых.
Ачинская станция — ключевой производственный объект системы магистральных нефтепроводов Западной Сибири, она находится на пересечении нескольких нефтяных потоков. В зону ответственности станции входят более ста километров магистральных нефтепроводов Омск — Иркутск, Анжеро-Судженск — Красноярск, также нефтепровод Шлейф на Ачинский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, станция обеспечивает сдачу сырья на Ачинский НПЗ.
Главной целью нового строительства было увеличение пропускной способности этих нефтепроводов.
— Станция позволит увеличить проектную пропускную способность на 5,5 миллиона тонн нефти в год. Тем самым компания обеспечит бесперебойную транспортировку нефти организациям-партнерам на востоке страны, — сообщили в службе общественных коммуникаций АО «Транснефть — Западная Сибирь».
Запуск новой станции происходит вполне буднично, без речей и митингов. Вице-президент ПАО «Транснефть» Сергей Шоцкий и генеральный директор АО «Транснефть — Западная Сибирь» Олег Чепурной подают команду в операторную, и только низкий гул насоса (каждый из четырех насосов может перекачивать до восьми тысяч кубометров нефти в час) свидетельствует о том, что станция включилась в работу. Насосы — отечественного производства, с увеличенным до пятидесяти лет сроком службы.
— Все оборудование, которое вы видите, на сто процентов российского производства. Магистральные насосы и электродвигатели выпущены предприятиями группы «Транснефть» — заводами «Транснефть Нефтяные Насосы» и «Русские электрические двигатели». Котельная — производства компании «Транснефть — Дружба» из Брянска, системы пожаротушения — великолукский завод «Транснефтемаш», электрическое оборудование — из Новосибирска. Повторюсь, куда бы вы ни посмотрели — все отечественное, — отмечает главный инженер Красноярского РНУ.
Как подчеркнули в компании, при реализации проекта вопросы технологического суверенитета находились на особом контроле. Новая НПС-2 на сто процентов оснащена сертифицированным отечественным оборудованием. Строительство станции произведено на основе передовых проектных решений «Транснефти». Согласно им, среди ключевых приоритетов — внедрение современных систем автоматизации, использование сертифицированного отечественного оборудования, которое отвечает всем требованиям промышленной и экологической безопасности.
Контроль показателей качества транспортируемой нефти выполняют специалисты аналитической лаборатории Ачинской ЛПДС. Все используемое оборудование лаборатории подключено к Единой лабораторной информационной системе (ЕЛИС). Эта система — тоже собственная ИТ-разработка специалистов компании «Транснефть». Данные о качестве нефти в ЕЛИС отображаются в режиме реального времени. Система автоматически производит расчеты по первичным данным, контролирует сроки хранения реактивов, растворов, материально-технических ресурсов. По внесенным данным формируются журналы для мониторинга действий сотрудников лабораторий.
АО «Транснефть — Западная Сибирь» — дочернее предприятие ПАО «Транснефть». В 2024 году предприятие отмечает 70-летний юбилей. Компания обеспечивает бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов в шести регионах России (Тюменская, Томская, Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Красноярский край). Транспортировка нефти выполняется на нефтеперерабатывающие заводы Сибири, Дальнего Востока и для поставки на экспорт. Предприятие в зоне своей ответственности эксплуатирует более 4,5 тысячи километров магистральных нефтепроводов и более 1,1 тысячи километров магистральных нефтепродуктопроводов (в однониточном исчислении).
3,8 миллиарда рублей было направлено на строительство новой производственной инфраструктуры Ачинской ЛПДС.