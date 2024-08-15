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Двое мужчин отправились на СВО из Тайшетского района

Из Тайшетского военкомата на СВО также отправился житель Чунского района.
Источник: Комсомольская правда

14 августа из Тайшетского военкомата в зону проведения СВО отправилось трое мужчин. Они подписали контракт. Двое новобранцев родом из Тайшетского района, один из Чунского. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тайшета.

Мужчинам передали рюкзаки с аптечками, провизией и оберегами. Проводить будущих солдат пришли родственники, друзья и представители власти.

— Если вы хотите, чтобы защищали вашу спину, умейте защитить спину соседа. Будьте бдительны! Ждём вас с победой, — произнесла напутственную речь председатель совета ветеранов Тайшетского района Надежда Дегтярёва.

Также пожелали удачи и скорейшего возвращения мэр Тайшетского района по социальным вопросам Вячеслав Никулин и заместитель главы Тайшета Валерий Захарич.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прогнозируют повышение уровня воды на 120−200 см на реке Иркут в Шелеховском районе.

Ранее сайт KP.RU рассказывал историю из зону спецоперации: солдат ВС России отбил головой украинский дрон-камикадзе и остался жив. Этот удивительный случай про российского богатыря попал на видео.