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Сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлили на второй сезон

Источник: Известия

Сериал «Джентльмены» американского режиссера Гая Ричи продлили на второй сезон. Об этом в среду, 14 августа, сообщило издание Variety.

По его информации, во второй части задействуют исполнителей главных ролей шоу из первого сезона Тео Джеймс и Кая Скоделарио. Уточняется, что второй сезон будет включать восемь эпизодов, пишет НСН.

Сам Гай Ричи выступит не только режиссером, но и в качестве сценариста. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Первый сезон шоу вышел на стриминге 7 марта, пишет RT.

В мае фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» возглавил прокат в России. Главную роль сыграл британский актер Генри Кавилл, отмечает 360.ru.