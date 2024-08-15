Сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлили на второй сезон

Сериал «Джентльмены» американского режиссера Гая Ричи продлили на второй сезон. Об этом в среду, 14 августа, сообщило издание Variety.
По его информации, во второй части задействуют исполнителей главных ролей шоу из первого сезона Тео Джеймс и Кая Скоделарио. Уточняется, что второй сезон будет включать восемь эпизодов, пишет НСН.
Сам Гай Ричи выступит не только режиссером, но и в качестве сценариста. Шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix.
Первый сезон шоу вышел на стриминге 7 марта, пишет RT.
В мае фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» возглавил прокат в России. Главную роль сыграл британский актер Генри Кавилл, отмечает 360.ru.