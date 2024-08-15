Прием заявлений на бесплатный проезд школьников начался в Иркутской области

С 1 сентября 2024 года дети из многодетных семей получат возможность ездить на общественном транспорте в Иркутской области бесплатно. Чтобы получить данную меру социальной поддержки необходимо прийти в органы социальной защиты или в МФЦ и оформить электронный проездной билет. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.