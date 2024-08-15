В Приморье сошли с рельсов восемь вагонов с углем

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг — РИА Новости. Восемь вагонов с углём грузового поезда из Якутии сошли с рельсов на станции Посьет в Приморском крае, пострадавших, предварительно, нет, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«14 августа текущего года в 14.40 (время местное) на станции Посьет Дальневосточной железной дороги в Приморском крае произошёл сход 8 вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда по маршруту станция Нерюнгри — станция Посьет. По предварительным данным, пострадавших нет, опрокидывания вагонов и причинения ущерба окружающей среде не допущено», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Приморской транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.