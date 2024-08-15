Первое дыхание осени: когда по Приморью вновь ударят дожди

Следующие осадки ожидаются 19−20 августа, и в этот период они будут серьезнее. Как отметил Борис Кубай, активный атмосферный фронт принесет с собой интенсивные ливни и грозы. После его прохождения погода придет в норму, но утром можно будет ощутить первое дыхание осени.