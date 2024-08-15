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Первое дыхание осени: когда по Приморью вновь ударят дожди

Атмосферный фронт принесет в Приморье ливневые дожди и грозы.
Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Вновь в Приморье установились солнечные и теплые дни, когда хочется сорваться на море и отдохнуть. Но, по словам главы Примгидромета Бориса Кубая, скоро погода вновь испортится.

«В течение ближайшей недели будут наблюдаться два периода, когда наш антициклон возьмет передышку и пропустит атмосферные фронты», — рассказал синоптик.

Первые осадки пройдут уже в предстоящую пятницу, 16 августа. В крае ожидаются небольшие, а местами и умеренные дожди.

Следующие осадки ожидаются 19−20 августа, и в этот период они будут серьезнее. Как отметил Борис Кубай, активный атмосферный фронт принесет с собой интенсивные ливни и грозы. После его прохождения погода придет в норму, но утром можно будет ощутить первое дыхание осени.

Синоптик добавил, что пока тайфуны обходят Приморье стороной.

«В середине следующей недели над Желтым морем может образоваться южный циклон, и насколько наш антициклон позволит ему хозяйничать на территории Приморья, покажут дальнейшие расчеты».