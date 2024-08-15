Новая дорога длиной более 3 км появится в Хабаровске

Двухполосная дорога прокладывается возле ЖК «Вершины» на улице Героев Пассаров. По обеим сторонам трассы будут оборудованы тротуары с брусчаткой, освещение, современная система водоотвода и остановки общественного транспорта. В этом районе планируется построить около 1 миллиона квадратных метров жилья, что обуславливает необходимость создания новых маршрутов.