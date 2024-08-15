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Новая дорога длиной более 3 км появится в Хабаровске

Ход строительства проверил мэр Сергей Кравчук.

Источник: Мэрия Хабаровска

Протяжённость новой дороги, строящейся в микрорайоне Ореховая сопка, составит более 3,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Двухполосная дорога прокладывается возле ЖК «Вершины» на улице Героев Пассаров. По обеим сторонам трассы будут оборудованы тротуары с брусчаткой, освещение, современная система водоотвода и остановки общественного транспорта. В этом районе планируется построить около 1 миллиона квадратных метров жилья, что обуславливает необходимость создания новых маршрутов.

«Подобные транспортные артерии на таких участках просто необходимы, чтобы жители могли комфортно передвигаться», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, проконтролировавший ход строительства во время рабочей поездки.

Также градоначальник проверил строительство трехполосной дороги длиной 741 метр в переулке Брянском. Этот участок планируется сдать в октябре 2025 года.

«Жители предложили проложить здесь дорогу, и их пожелания были учтены. Хочу сказать огромное спасибо врио губернатора Дмитрию Демешину. Благодаря ему планы по строительству новых дорог реализуются в большем объеме», — добавил Кравчук.