Новая дорога длиной более 3 км появится в Хабаровске

Протяжённость новой дороги, строящейся в микрорайоне Ореховая сопка, составит более 3,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.
Двухполосная дорога прокладывается возле ЖК «Вершины» на улице Героев Пассаров. По обеим сторонам трассы будут оборудованы тротуары с брусчаткой, освещение, современная система водоотвода и остановки общественного транспорта. В этом районе планируется построить около 1 миллиона квадратных метров жилья, что обуславливает необходимость создания новых маршрутов.
«Подобные транспортные артерии на таких участках просто необходимы, чтобы жители могли комфортно передвигаться», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, проконтролировавший ход строительства во время рабочей поездки.
Также градоначальник проверил строительство трехполосной дороги длиной 741 метр в переулке Брянском. Этот участок планируется сдать в октябре 2025 года.
«Жители предложили проложить здесь дорогу, и их пожелания были учтены. Хочу сказать огромное спасибо врио губернатора Дмитрию Демешину. Благодаря ему планы по строительству новых дорог реализуются в большем объеме», — добавил Кравчук.