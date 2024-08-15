23 контейнерные площадки обновили в Правобережном округе Иркутска

В Правобережном округе Иркутска провели ремонтные работы на 23 контейнерных площадках. Там сделали бетонное основание, смонтировали металлические конструкции с навесами и обустроили отсеки для крупногабаритного мусора. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Работы провели на улицах Советская, 71, Ипподромная, 16б и 110, Канадзавы, 3, Декабрьских Событий, 38, Баргузинская, 37, Баррикад, 90−94, Горная, 13, Владимира Давыдова, 30, Николаева, 9, Некрасова, 18, Ямская, 20 и еще на ряде улиц. В ближайшее время приведут в порядок площадку на Поленова, 11, — рассказали в пресс-службе администрации.
Также на площадках установили 121 новый мусорный контейнер, которые произвели на рязанском заводе. Для увеличения эксплуатации баков решили сделать лишь один сварочный шов, вместо положенных четырех.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дети из многодетных семей смогут ездить на общественном транспорте Иркутска бесплатно.