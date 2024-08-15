Амурская область и Беларусь определили ключевые направления сотрудничества

— Уверен, что он будет построен в установленные сроки и урожай 2026 года уже сможет перерабатываться на нем. Мы окажем всестороннюю поддержку предприятию. Это приоритетный инвестиционный проект в сфере сельского хозяйства. Завод, способный перерабатывать миллион тонн сои и сельхозпродукции в год, поможет повысить спрос на сою не только в области, но и на Дальнем Востоке в целом, — отметил Василий Орлов.