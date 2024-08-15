Амурская область и Беларусь определили ключевые направления сотрудничества

Приамурье и Беларусь, несмотря на расстояние в тысячи километров, объединяет многолетнее партнерство. Представительная делегация из Дальневосточного региона посетила дружественное государство. Обсуждались самые разнообразные сферы взаимодействия — от организации маслоэкстракционного производства до тушения лесных пожаров.
Как известно, главное в экономике — кадры. Поэтому в состав приамурской делегации вошли представители вузов — Дальневосточного аграрного университета (ДальГАУ) и Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ). Они посетили Белорусский государственный аграрный технический университет (БГАТУ).
Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков заявил, что региону интересны новшества и наработки, используемые в Беларуси для решения проблемы дефицита специалистов в аграрном секторе. ДальГАУ и БГАТУ заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будут организованы взаимные визиты студентов и преподавателей. Кроме того, планируется проработать возможность посещения Беларуси руководителями амурских агропредприятий.
— В перспективе мы намерены организовать группу из сотрудников и учащихся, которая отправится в Беларусь для повышения квалификации и обмена опытом. В белорусском университете, как и у нас, появилось новое направление по использованию беспилотных летательных аппаратов в аграрной сфере. Думаю, будем активно сотрудничать, — рассказал начальник научно-исследовательской части ДальГАУ Алексей Муратов.
Начальник управления международного образования и сотрудничества БГПУ, директор института Конфуция Николай Кухаренко заявил, что амурским педагогам интересен опыт Беларуси по созданию сети психолого-педагогических классов.
— Белорусских друзей в свою очередь заинтересовал наш опыт сотрудничества с Китаем. В планах подписание тройственных соглашений: китайские студенты начинают обучаться в Благовещенском государственном педагогическом университете, а продолжают в Минске. При этом белорусские студенты, которые изучают китайский язык, смогут приезжать к нам в летний или зимний языковой лагерь, — отметил Николай Кухаренко.
Большие перспективы имеет экономическое сотрудничество. В Приамурье собираются открыть мультибрендовый центр белорусской техники и первый на Дальнем Востоке Торговый дом Беларуси. Там планируют демонстрировать и продавать белорусские товары не только амурчанам, но и гостям из Китая и соседних с Амурской областью регионов. Это предложил губернатор Приамурья Василий Орлов в ходе встречи с президентом РБ Александром Лукашенко.
Кроме того, Орлов выступил с инициативой проработать возможности создания совместных молочных в и деревообрабатывающих производств. Есть также перспективы для сотрудничества в сфере газохимии.
Одно из приоритетных направлений — глубокая переработка сои. В белорусском городе Сморгонь работает крупнейший в стране маслоэкстракционный завод. Подобный, но в полтора раза мощнее сейчас создается в амурском Белогорске.
— Уверен, что он будет построен в установленные сроки и урожай 2026 года уже сможет перерабатываться на нем. Мы окажем всестороннюю поддержку предприятию. Это приоритетный инвестиционный проект в сфере сельского хозяйства. Завод, способный перерабатывать миллион тонн сои и сельхозпродукции в год, поможет повысить спрос на сою не только в области, но и на Дальнем Востоке в целом, — отметил Василий Орлов.
К слову, 45 тысяч гектаров на полях Амурской области занимают сорта сои, выведенные белорусскими селекционерами: Рось, Волма и Припять. А на сортоиспытательном участке «Госсорткомиссии» испытывают раннеспелые и среднеспелые сорта картофеля из Беларуси.
Глава Приамурья среди прочего предложил задействовать мост Благовещенск — Хэйхэ для транзитных перевозок грузов из Беларуси в Китай и в обратном направлении. Опыт такого сотрудничества уже есть, его намерены расширять. Белорусские компании заинтересованы в мосте в Поднебесную, а также в будущем железнодорожном переходе между Джалиндой и Мохэ, канатной дороге из Благовещенска в Хэйхэ и современном аэропортовом комплексе, который возводится в областном центре.
В то же время амурская делегация заручилась поддержкой по продвижению российских компаний, которые хотят присутствовать на белорусском рынке.
— В РБ действует представительство Российского экспортного центра, создана интересная площадка — белорусская биржа. Она работает не только с крупными поставщиками и контрактами, но также готова предоставлять свою инфраструктуру для малого и среднего предпринимательства. По этой линии мы ожидаем усиление взаимодействия. Договорились о проведении для наших экспортеров образовательного курса от торгпредства с приглашением экспертов-практиков, в том числе из Беларуси, — рассказал зампред амурского правительства Павел Пузанов.
Еще одна важная тема, поднятая в ходе визита амурчан в Беларусь, — развитие туризма. Потенциал региона представила директор АНО «Туристско-информационный центр Амурской области» Ольга Решетникова. Она отметила, что белорусские туроператоры заинтересованы в развитии отношений и уже планируют свои визиты на гастрономический фестиваль «Берега вкуса», который пройдет в августе в Благовещенске.
Амурская область намерена изучить опыт Беларуси и в тушении лесных пожаров, что весьма актуально для Дальневосточного региона. По словам заместителя премьер-министра РБ Петра Пархомчика, в стране создана эффективная система реагирования на возникающие в лесных массивах очаги.
— Количество возгораний большое, но они не приводят к существенным пожарам. Система вовремя предупреждает, техника позволяет быстро тушить, — рассказал Петр Пархомчик.
Глава Приамурья отметил, что профильные ведомства региона изучат применяемую белорусскими коллегами технологию для возможного внедрения в свою работу.
Между тем.
Глава Якутии Айсен Николаев и министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества. Для успешного взаимодействия создана совместная рабочая группа, идет обмен делегациями, бизнес-миссиями, развиваются побратимские связи между муниципалитетами и регионами. Так, на полях Петербургского международного экономического форума 2024 года принята программа сотрудничества с регионом-побратимом — Гродненской областью.
— Мы ценим наши добрые, хорошие отношения с Республикой Беларусь в части экономических связей. Считаю, что хотя наш товарооборот вырос с 2021 года в 4,5 раза, этого мало. Необходимо до конца года разработать и принять новый план совместных мероприятий на период 2025—2028 годов. У нас много возможностей, которые надо использовать в таких перспективных областях, как культурные обмены, ИТ и креативные индустрии, здравоохранение, наука, экология, — подчеркнул Айсен Николаев.