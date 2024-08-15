Эксперт Храпунова: Мошенники перед 1 сентября используют истории о распродажах

Перед началом учебного года мошенники используют истории о распродажах и конкурсах в поддельных интернет-магазинах школьной одежды, учебников, канцелярии и других товаров для школы. Об этом РИА Новости рассказала куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.
По ее словам, жертвы получают письма и sms со встроенными ссылками для перехода. Эти ссылки могут быть фишинговыми, могут вести на поддельный сайт магазина или загрузить на устройство вредоносное ПО, предупредила Храпунова.
После оплаты на фальшивых сайтах интернет-магазинов продавцы перестают выходить на связь, а товар не отправляется, предупредила эксперт.
Она добавила, что при фишинговой ссылке происходит компрометация личных данных. Вредоносное ПО позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к устройству человека и ко всем установленным на нем приложениям.
Чтобы не стать жертвой мошенников, Храпунова порекомендовала совершать покупки в проверенных местах, в том числе в интернет-магазинах и на маркетплейсах, где продавцы получают деньги только тогда, когда покупатель забирает товар.
Ранее в Роскачестве сообщили, что треть школьной формы представляет собой фальсификат, еще почти 40% не соответствует обязательным требованиям законодательства. Такой вывод был сделал по итогам проверки 26 образцов брюк популярных марок детской одежды, изготовленных в России, Узбекистане, Армении, Китае, Турции и других странах.