Метеорологи предупредили о ливнях и грозах в Пермском крае 15 августа

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупредили о ливнях и грозах в Пермском крае 15 августа.
«Характер погоды существенно не изменится по сравнению с 14 августа, циклон будет медленно смещаться на северо-восток. Ожидаются ливни. В центральной части региона они будут более интенсивными и с локальными грозами», — рассказали специалисты ГИС-центра.
Столбик термометра днём поднимется до +15…+19°.
Ранее perm.aif.ru писал, что метеорологи сообщили о резком подъёме уровня воды в реках из-за обильных осадков в Пермском крае. Информация об этом появилась 12 августа. Ожидалось, что выпадет 30−50 миллиметров в области дождя за 12 часов.