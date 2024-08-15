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Метеорологи предупредили о ливнях и грозах в Пермском крае 15 августа

Столбик термометра днём поднимется до +15…+19°.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: AP 2023

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупредили о ливнях и грозах в Пермском крае 15 августа.

«Характер погоды существенно не изменится по сравнению с 14 августа, циклон будет медленно смещаться на северо-восток. Ожидаются ливни. В центральной части региона они будут более интенсивными и с локальными грозами», — рассказали специалисты ГИС-центра.

Столбик термометра днём поднимется до +15…+19°.

Ранее perm.aif.ru писал, что метеорологи сообщили о резком подъёме уровня воды в реках из-за обильных осадков в Пермском крае. Информация об этом появилась 12 августа. Ожидалось, что выпадет 30−50 миллиметров в области дождя за 12 часов.