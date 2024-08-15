Омский «Авангард» без Буше и Ткачёва проиграл «Адмиралу»

«Авангард» пропустил по шайбе в каждом периоде, но Павел Коледов на 49-й минуте смог забросить гол престижа мощным броском в дальний угол. Следующую игру «ястребы» проведут против «Витязя». Матч состоится 16 августа, после чего команда вернётся в Омск.