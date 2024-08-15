Омский «Авангард» без Буше и Ткачёва проиграл «Адмиралу»

Накануне, 14 августа, в Минске прошёл второй товарищеский матч «Авангарда» в межсезонье. Соперником «ястребов» стал «Адмирал» из Владивостока. Игра завершилась победой дальневосточников со счётом 3:1.
«Авангард» играл ближайшим резервом. Так, в первом звене оказались Галиев — Николишин — Игумнов, во втором: Яремчук — Филатьев — Рейнгардт. Третье звено представляли Верба — Холодилин — Беляев, четвертое: Ахунов — Злодеев — Манин. Пары защитников распределились следующим образом: Соловьев — Коледов, Чмыхов — Степанов, Бойков — Мурылёв, Дмитриев — Леука. Ворота защищал Михаил Бердин.
«Авангард» пропустил по шайбе в каждом периоде, но Павел Коледов на 49-й минуте смог забросить гол престижа мощным броском в дальний угол. Следующую игру «ястребы» проведут против «Витязя». Матч состоится 16 августа, после чего команда вернётся в Омск.