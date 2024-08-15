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«Ждать дождя?»: синоптики рассказали, какая погода сегодня будет в Омской области

Сегодня в Омской области будет тепло и местами дождливо.

Сегодня в Омской области ожидается умеренно теплая погода, местами пройдут дожди. О том, какая будет погода в Омске, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем на территории Омской области воздух прогреется до +20…+25 градусов. В Омске максимальная температура воздуха составит +24 градуса. Местами по региону пройдут кратковременные дожди, грозы. Скорость ветра составит от 8 до 13 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 18 метров в секунду.

В пятницу, 16 августа, погода не преподнесет сюрпризов. Температура воздуха не превысит +24 градусов в дневные часы, кратковременные дожди сохранятся местами.