«Ждать дождя?»: синоптики рассказали, какая погода сегодня будет в Омской области

Днем на территории Омской области воздух прогреется до +20…+25 градусов. В Омске максимальная температура воздуха составит +24 градуса. Местами по региону пройдут кратковременные дожди, грозы. Скорость ветра составит от 8 до 13 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 18 метров в секунду.