«Ждать дождя?»: синоптики рассказали, какая погода сегодня будет в Омской области

Сегодня в Омской области ожидается умеренно теплая погода, местами пройдут дожди. О том, какая будет погода в Омске, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Днем на территории Омской области воздух прогреется до +20…+25 градусов. В Омске максимальная температура воздуха составит +24 градуса. Местами по региону пройдут кратковременные дожди, грозы. Скорость ветра составит от 8 до 13 метров в секунду. В отдельных районах возможны порывы до 18 метров в секунду.
В пятницу, 16 августа, погода не преподнесет сюрпризов. Температура воздуха не превысит +24 градусов в дневные часы, кратковременные дожди сохранятся местами.