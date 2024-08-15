15 000 человек собрались на фестивале «Шум Катуни», чтобы поймать музыкальный ритм лета — 2024

«В течение трех месяцев мы прорабатывали концепцию и полную составляющую музыкального фестиваля. И вот результат: меры безопасности соблюдены, все службы отработали на “отлично”. Более 20 волонтеров обеспечивали бесперебойную работу всех площадок. И самое главное — у нас получилась очень насыщенная и яркая программа. В ней приняли участие порядка 50 музыкантов. Это творческие коллективы, группы, сольные музыканты и исполнители регионального и федерального уровня», — отметила Елена Седых, директор фестиваля.