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Омская область оказалась в зоне самого мощного циклона в России

Дожди в регионе будут идти всю неделю.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: Om1 Омск

В Омской области погода формируется под влиянием циклона, который пришёл с Запада. В регионе ожидается тёплая погода, но ежедневные дожди. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС сегодня, 15 августа, днём температура воздуха повысится до +20… +25 градусов. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 15−18 метров в секунду, а местами пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие два дня, 16 и 17 августа, сохранится дождливая погода с температурой воздуха в ночные часы +10… +15 градусов, днём от +19 до +24. Дожди пройдут повсеместно, в отдельных районах возможно с грозами.

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, Омская область находится под влиянием самого обширного циклона в России. Ожидается, что дождливая погода сохранится в регионе до конца августа.