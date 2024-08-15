Омская область оказалась в зоне самого мощного циклона в России

В Омской области погода формируется под влиянием циклона, который пришёл с Запада. В регионе ожидается тёплая погода, но ежедневные дожди. Так, по данным Обь-Иртышского УГМС сегодня, 15 августа, днём температура воздуха повысится до +20… +25 градусов. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 15−18 метров в секунду, а местами пройдут кратковременные дожди.