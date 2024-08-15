В Перми потерявшая двух спутников мать Люцифера снова вступила в брак

Мать мальчика по имени Люцифер, потерявшая двух мужей, снова вступила в брак, пишет «КП-Пермь».
Речь о жительнице краевого центра Наталье, которая 10 лет назад назвала сына в честь падшего ангела. Через год в семье появился второй ребёнок. Его зовут Вольдемар. Отец детей Константин скончался три года назад, отказавшись от терапии от СПИДа. После этого Наталья познакомилась с другим мужчиной — Данилом. Он умер, когда пара готовилась к свадьбе.
Недавно стало известно, что Наталья снова замужем. С новым избранником Марселем она познакомилась в Сети.
«У нас был общий подписчик, человек, с которым я вживую не виделась, но переписывалась пару лет по теме эзотерики. И как-то он мне пишет: “Познакомься, ко мне товарищ приехал”. Это и был Марсель», — рассказала пермячка.
Через две недели познакомивший будущих супругов человек пропал без вести. Спустя три месяца общения в интернете, Наталья и Марсель решили встретиться, а позже расписались.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что второй избранник Натальи был поваром и раньше не состоял в браке, но воспитывал ребёнка. С мужчиной пермячку познакомила парикмахер. Данил с пониманием относился к нетрадиционным взглядам невесты.