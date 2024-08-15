В Перми потерявшая двух спутников мать Люцифера снова вступила в брак

Речь о жительнице краевого центра Наталье, которая 10 лет назад назвала сына в честь падшего ангела. Через год в семье появился второй ребёнок. Его зовут Вольдемар. Отец детей Константин скончался три года назад, отказавшись от терапии от СПИДа. После этого Наталья познакомилась с другим мужчиной — Данилом. Он умер, когда пара готовилась к свадьбе.