Второй блин тоже комом: хабаровский «Амур» проиграл в Астане местному «Барысу»

Затишье в большом хоккее сошло на нет. Чемпионат еще не начался, зато стартовали предсезонные турниры, цель которых проста — подготовить составы к плавному входу в сезон, дать пересобранным командам почувствовать партнеров в реальном бою, выявить ошибки, ну и, конечно, порадовать болельщиков, соскучившихся без ледовых баталий.
После не самого успешного матча с АКМ «Амур» перебрался в Астану, чтобы принять участие в 13-м Международном турнире на Кубок президента Республики Казахстан. В команду наконец-то влились легионеры, о которых много говорили, но пока не видели в деле в составе «тигров». Плюс тренерский штаб внес коррективы после разгрома от АКМ и начал подбирать ударные звенья.
Что касается соперников, то они тоже оказались не в лучшем положении. Казахстан один, а команды на турнире будет две. Собственно, «Барыс» и сборная республики. Так что команде пришлось делиться пополам. Бреши восполняли за счет молодежи. В этом, кстати, кроме минусов, есть и свои плюсы — игрокам, на которых обычно мало обращают внимания, выпал шанс показать себя. И забегая вперед — они им воспользовались. Не без помощи гостей, разумеется.
«Амур» очень активно и агрессивно начал. План был хорош — задавить не самых опытных хоккеистов на старте, полностью переключить инициативу на себя и заставить соперника ошибаться. Вначале это удалось. «Амур» доминировал на площадке и даже получил две попытки забить в большинстве. К сожалению, их не использовав.
А затем хабаровчане сами сломали собственную стратегию, буквально подарив сопернику возможность почувствовать, что такое большинство. Соперник почувствовал, и только благодаря опытному Игорю Бобкову, вставшему в ворота «Амура», «Барыс» не открыл счет, моментов было много. Слишком много.
В первом периоде ни одна из команд забить так и не смогла. К счастью для нас и разочарованию местных болельщиков. Поскольку ближе к концу стартового периода инициативой уже владели хозяева. «Амуру» не хватало скорости и точности. Что, впрочем, неудивительно, учитывая, что команда только нарабатывает игровые связи и вдобавок находится под нагрузкой.
Именно сейчас закладывается физический фундамент, то, что позволит игрокам пройти непростой сезон без серьезных провалов по «физике». Отсюда и не самые высокие скорости на льду, и отсутствие легкости в движении. Какая тут легкость, когда ноги как ватные и устаешь очень быстро? Однако это необходимый этап подготовки, который нужно пройти, и хоккеистам «Амура» особенно.
Во втором периоде Казахстан, забрав инициативу, не собирался ее отдавать. Очень хорош был Дамир Жафяров, которому только случайности и Игорь Бобков мешали вывести свою команду вперед. Тем не менее новичок «Амура» Девин Броссо воспользовался ошибкой соперников, выскочил к воротам и в ближнем бою переиграл Юхана Маттссона.
К сожалению, развить успех не удалось — помешали удаления. Да и «Барыс», почувствовав игру, не собирался сдаваться, хотя гости заметно прибывали. Но, как бы там ни было, во втором игровом отрезке «Амур» остался победителем. Хабаровчане забили — астанчане не смогли отыграться.
Третий период выдался достаточно ожесточенным. И тому же Жафярову после нескольких попыток прорыва удалось сравнять счет. Это была важнейшая для «Барыса» шайба. Всего около минуты понадобилось сопернику, чтобы перевернуть игру и выйти вперед. Вторую шайбу в ворота «Амура» забил Уилл Бутчер. Хабаровская команда настойчиво пыталась отыграться, но, к сожалению, безуспешно. Итог матча: победа «Барыса» со счетом 2:1.
Впрочем, вешать носы не стоит. Вчера, например, «Адмирал» Леонида Тамбиева вчистую разгромил «Авангард» в Минске и отнесся к поражению вполне философски, впрочем, как и игроки из Владивостока к победе. Тут даже можно процитировать Даниила Гутика.
«Сейчас все команды в разных кондициях, у всех разная нагрузка. Не нужно смотреть на результаты, нужно отработать свою игру, наработать связки», — отметил нападающий «Адмирала».
Эти слова сейчас можно отнести ко всем командам лиги, и болельщикам слишком расстраиваться не стоит. Чем больше ошибок будет выявлено сейчас, тем меньше их будет уже в чемпионате.
Сегодня, 15 августа, «Амуру» в рамках того же турнира предстоит сыграть с «Ладой» обыгравшей сборную команду Казахстана с удивительным счетом 7:1. Матч состоится в 13 часов по московскому времени, соответственно, в 20:00 по времени Хабаровска. Сегодняшняя игра легкой прогулкой для «тигров» точно не будет.
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АКМ разгромил хабаровский «Амур» в первом выставочном матче «тигров». Матч для «Амура» завершился со счетом 0:3, овертайм 1:1, и серия буллитов 0:2.
Появилось расписание матчей хабаровского «Амура» в августе 2024. Команда проведет один выставочный матч и примет участие в двух турнирах.