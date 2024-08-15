Второй блин тоже комом: хабаровский «Амур» проиграл в Астане местному «Барысу»

Что касается соперников, то они тоже оказались не в лучшем положении. Казахстан один, а команды на турнире будет две. Собственно, «Барыс» и сборная республики. Так что команде пришлось делиться пополам. Бреши восполняли за счет молодежи. В этом, кстати, кроме минусов, есть и свои плюсы — игрокам, на которых обычно мало обращают внимания, выпал шанс показать себя. И забегая вперед — они им воспользовались. Не без помощи гостей, разумеется.