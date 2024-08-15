«СтройТраст» капитально отремонтирует мост у омского Телецентра за 2,7 млрд руб

Мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра за 2,7 млрд рублей отремонтирует ООО «СтройТраст». Мэрия планирует заключить контракт с подрядчиком до конца августа, сообщил мэр Сергей Шелест.
За два года подрядчик отремонтирует металлические конструкции и пролеты, заменит опоры моста, дорожное полотно, тротуары, деформационные швы. Строителям также предстоит установить новые опоры освещения и контактной сети, смонтировать архитектурную подсветку. Работы начнутся осень 2024 года и завершатся до ноября 2026 года. Предполагается, что полностью закрывать мост для движения транспорта не будут.
Так будет выглядеть мост имени 60-летия ВЛКСМ после капитального ремонта Фото: департамент строительства.
«Работы на объекте пройдут в два строительных сезона. В процессе будут задействованы не только мостовики, но и ресурсоснабжающая организация — ей предстоит переустроить тепловую сеть, питающую практически весь Левый берег», — отметил Сергей Шелест.
Для разработки альтернативных маршрутов на время капитального ремонта мэрия проводит опрос на портале «Госуслуг». Омичи могут принять участие в нем до 1 сентября 2024 года включительно.
В этом году компания «СтройТраст» завершила капитальный ремонт Ленинградского моста. Работы обошлись в 2 млрд рублей. Ранее «КП Омск» рассказывала, как прошло открытие моста после почти двухлетнего ремонта.