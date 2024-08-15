«СтройТраст» капитально отремонтирует мост у омского Телецентра за 2,7 млрд руб

За два года подрядчик отремонтирует металлические конструкции и пролеты, заменит опоры моста, дорожное полотно, тротуары, деформационные швы. Строителям также предстоит установить новые опоры освещения и контактной сети, смонтировать архитектурную подсветку. Работы начнутся осень 2024 года и завершатся до ноября 2026 года. Предполагается, что полностью закрывать мост для движения транспорта не будут.