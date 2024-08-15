В Омске полуголый бомж ограбил банный комплекс

53-летняя омичка, выходившая в это время на несколько минут в подсобное помещение, увидела мужчина и окрикнула его. Грабитель бросил сумку в тамбуре и убежал. Женщина обратилась в полицию, сумма причинённого ущерба составила 40,5 тысячи рублей.