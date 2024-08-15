В Омске полуголый бомж ограбил банный комплекс

В Омске голый по пояс мужчина зашёл в баню, но не с намерением помыться. Воспользовавшись отсутствием сотрудницы у стойки администрации он похитил два телефона и сумку.
53-летняя омичка, выходившая в это время на несколько минут в подсобное помещение, увидела мужчина и окрикнула его. Грабитель бросил сумку в тамбуре и убежал. Женщина обратилась в полицию, сумма причинённого ущерба составила 40,5 тысячи рублей.
Личность подозреваемого установили в кратчайшие сроки. Им оказался 43-летний гражданин без определённого места жительства. Ранее мужчина уже был судим, теперь против него возбудили уголовное дело по статье «Грабёж».
Задержали грабителя на улице Воровского. Похищенное всё ещё находилось при нём, его изъяли и вернули собственнику. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску, мужчину заключили под стражу.