В Омске собираются отменить шесть маршрутов общественного транспорта

В документе, помимо прочего, присутствует перечень маршрутов, по которым принято решение об отмене. Он состоит из 6 наименований.
Так, отмене подлежат маршруты №№:
— 21А (ДСК-2 — Кожевенный завод);
— 83Н (Ул. Стрельникова — Кирпичный завод);
— 207 (СибАДИ — Ул. Студенческая);
— 209 (СибАДИ — Ул. Попова);
— 470 (Пос. Чкаловский — Ул. Багнюка);
— 514 (Ул. Бархатовой — Ул. 3-й Разъезд).
Стоит отметить, что по 4 из них в соответствующем реестре значится «нулевая» активность. Однако маршруты под номерами 207 и 209 введены менее года назад, в апреле 2024 года, предварительно на каждый ставилось по одной единице подвижного состава. В чем причина их попадания в список на отмену, пока не известно.
Наряду с этим, в документе представлен перечень из 61 маршрута, подлежащего «переводу» из категории нерегулируемых в регулируемые и график заключения соответствующих договоров. Для большинства процедура намечена на июнь 2027 года.