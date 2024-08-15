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В Омске собираются отменить шесть маршрутов общественного транспорта

В минувшую среду, 14 августа 2024 года, обнародована новая версия постановления городской администрации «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска».

Источник: РИА "Новости"

В документе, помимо прочего, присутствует перечень маршрутов, по которым принято решение об отмене. Он состоит из 6 наименований.

Так, отмене подлежат маршруты №№:

— 21А (ДСК-2 — Кожевенный завод);

— 83Н (Ул. Стрельникова — Кирпичный завод);

— 207 (СибАДИ — Ул. Студенческая);

— 209 (СибАДИ — Ул. Попова);

— 470 (Пос. Чкаловский — Ул. Багнюка);

— 514 (Ул. Бархатовой — Ул. 3-й Разъезд).

Стоит отметить, что по 4 из них в соответствующем реестре значится «нулевая» активность. Однако маршруты под номерами 207 и 209 введены менее года назад, в апреле 2024 года, предварительно на каждый ставилось по одной единице подвижного состава. В чем причина их попадания в список на отмену, пока не известно.

Наряду с этим, в документе представлен перечень из 61 маршрута, подлежащего «переводу» из категории нерегулируемых в регулируемые и график заключения соответствующих договоров. Для большинства процедура намечена на июнь 2027 года.