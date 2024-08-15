В Омске собираются отменить шесть маршрутов общественного транспорта

Стоит отметить, что по 4 из них в соответствующем реестре значится «нулевая» активность. Однако маршруты под номерами 207 и 209 введены менее года назад, в апреле 2024 года, предварительно на каждый ставилось по одной единице подвижного состава. В чем причина их попадания в список на отмену, пока не известно.