Шок-таблички появились в Актобе: в МЧС объяснили, зачем они нужны

В официальном Telegram-канале МЧС РК сообщается, что таблички устанавливают на реальных местах трагедий: там, откуда доставали утопленников. Таким образом МЧС обращает внимание населения на необходимость соблюдения правил безопасности.
«Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких!» — предупреждают спасатели.
Напомним, 12 августа тонущего мужчину спасли на побережье Каспийского моря в Мангистауской области — спасенный попал в больницу. Мужчина 2003 года рождения купался в необорудованном для купания месте и не смог самостоятельно выбраться на берег.
11 августа стало известно, что в горной реке в Алматинской области утонул мужчина. 63-летний мужчина отдыхал вместе с семьей и друзьями у реки Каскеленка. Решив немного искупаться, мужчина зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло.
6 августа во время ремонтно-восстановительных работ пешеходного моста через реку Чаган работник одного из ТОО по неосторожности упал с моста в воду и утонул. 47-летнего мужчину спасти не удалось. Тело извлекли из воды. В этот же день семья из четырех человек утонула в Акмолинской области. Спастись астанчанам помешали сильный ветер и волны.
Как вести себя на водоемах?
Как сообщается на портале «Электронного правительства», плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко. не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии; не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей; не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней; не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра; не купайтесь сразу после приема пищи; не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров; не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту; не плавайте на надувных матрасах и автокамерах; не заплывайте за знаки ограждения и буйки; не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам; не заплывайте далеко от берега; не подавайте ложных сигналов тревоги.
Если вы начали тонуть сохраняйте спокойствие; широко раскиньте руки и ноги; не выдыхайте полностью — в легких должен оставаться воздух; загребайте воду под себя и плывите к берегу.
Если свела судорога икроножную мышцу — обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя; сделайте движение рукой в сторону и разожмите кулак; икроножную мышцу — обхватите стопу сведенной ноги и с силой потяните на себя; бедро — ухватите ногу с наружной стороны у лодыжки и, согнув ее в коленке, потяните назад к спине.
Для вызова службы спасения необходимо набрать 112.