Шок-таблички появились в Актобе: в МЧС объяснили, зачем они нужны

Как сообщается на портале «Электронного правительства», плавать нужно вдоль берега, не отплывая далеко. не купайтесь и не ныряйте в нетрезвом состоянии; не купайтесь и не ныряйте в необорудованных, запрещённых, незнакомых местах, вне официальных пляжей; не купайтесь и не ныряйте около причалов и пристаней; не оставляйте детей и пожилых людей в воде и на берегу без присмотра; не купайтесь сразу после приема пищи; не прыгайте в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров; не цепляйтесь за лодки и не сидите на борту; не плавайте на надувных матрасах и автокамерах; не заплывайте за знаки ограждения и буйки; не подплывайте к проходящим катерам, пароходам и лодкам; не заплывайте далеко от берега; не подавайте ложных сигналов тревоги.