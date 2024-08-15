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«Вонь и копоть прямо в окна»: от выходок жительницы Владивостока изнывают соседи

Женщине неоднократно делали замечания на протяжении нескольких лет, но, кажется, это бесполезно.

Источник: PrimaMedia.ru

Собственник частного дома на улице Авраменко во Владивостоке, по словам соседей, каждый год, начиная с весны и до осени, что-то сжигает в своем дворе. От вони и копоти страдают жители многоквартирных домов по соседству.

«Проветривать квартиры становится невозможно», — жалуются местные жители.

По их словам, хозяйке неоднократно делали замечания на протяжении нескольких лет, но, кажется, это бесполезно: женщина так и продолжает из года в год сжигать хлам на улице.

С 2021 разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории частных домов запрещено. Но женщину это похоже мало волнует.

ЖКХ