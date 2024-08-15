«Вонь и копоть прямо в окна»: от выходок жительницы Владивостока изнывают соседи

Собственник частного дома на улице Авраменко во Владивостоке, по словам соседей, каждый год, начиная с весны и до осени, что-то сжигает в своем дворе. От вони и копоти страдают жители многоквартирных домов по соседству.
«Проветривать квартиры становится невозможно», — жалуются местные жители.
По их словам, хозяйке неоднократно делали замечания на протяжении нескольких лет, но, кажется, это бесполезно: женщина так и продолжает из года в год сжигать хлам на улице.
С 2021 разводить открытый огонь и сжигать мусор на территории частных домов запрещено. Но женщину это похоже мало волнует.