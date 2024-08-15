«ХабАвиа» открыла продажу на дополнительные рейсы в Охотск в сентябре

Краевая компания «Хабаровские авиалинии» начала продажу билетов на дополнительные рейсы в Охотск и обратно. Их запускают в сентябре на этом самом востребованном в регионе местном авиационном маршруте. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале перевозчика, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Дополнительные вылеты между Хабаровском и Охотском рейсов № 419 и420 в следующем месяце запланированы по четвергам и субботам, за исключением 12 и 26 сентября. Также решено выполнить перелёты по этому маршруту в воскресные дни 15 и 29 сентября.
По расписанию самолёты Ан-24 из Хабаровска в Охотск и обратно летают ежедневно. Однако в период летних отпусков, начавшейся путины, окончания каникул у школьников и студентов спрос на эти рейсы значительно возрастает.
Напомним, что ранее авиакомпания «Хабаровские авиалинии» запустила продажу билетов на все направления на завершающий период летнего расписания — с 1 сентября по 27 октября включительно. Благодаря региональной программе льготных авиаперевозок жители шести отдаленных районов края имеют право на четыре перелета в год по фиксированной стоимости, а пенсионеры, молодёжь до 23 лет и инвалиды могут рассчитывать на скидку 50%.
Билеты на дополнительные рейсы в Охотск продаются в кассах и на сайте «ХабАвиа», интернет-ресурсах партнёров.
РАСПИСАНИЕ на дополнительные рейсы:
10:40 Хабаровск — 14:10 Охотск.
15:10 Охотск — 18:40 Хабаровск.
Для рейсов 15 и 29 сентября: вылет из Хабаровска — в 10:20, из Охотска — в 14:40. Время местное.
Расписание может меняться в зависимости от погодных условий.