«ХабАвиа» открыла продажу на дополнительные рейсы в Охотск в сентябре

Напомним, что ранее авиакомпания «Хабаровские авиалинии» запустила продажу билетов на все направления на завершающий период летнего расписания — с 1 сентября по 27 октября включительно. Благодаря региональной программе льготных авиаперевозок жители шести отдаленных районов края имеют право на четыре перелета в год по фиксированной стоимости, а пенсионеры, молодёжь до 23 лет и инвалиды могут рассчитывать на скидку 50%.