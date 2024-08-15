С какими странами и чем торгуют сибиряки?

Сами экспортёры-производители стали чаще говорить об увеличении затрат на транспортировку продукции и расходы по хранению в России и за её пределами. При пересечении границы требования к продукции усиливаются со стороны надзорных ведомств. В карантинных условиях и требованиях наблюдается явный диспаритет в разных странах: то, что преемлемо в российских условиях, например, в Китае будет категорически запрещено.