С какими странами и чем торгуют сибиряки?

Омская область экспортирует продукцию АПК в 23 страны мира, основными из которых являются Китай, Казахстан и Турция.
Наш регион преимущественно поставляет зерновые и зернобобовые культуры, продукты их переработки, кондитерские изделия и растительное масло. Есть спрос в других странах и на наше мороженое.
Однако запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан всеми видами транспорта, который был впервые введён в апреле 2023 года, продлён до конца 2024-го. С потерей такого покупателя смириться сложно — это ближайший сосед, и о доставке продукции туда раньше почти не задумывались.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Удачные сделки
За семь месяцев 2024 года экспорт продукции АПК Омской области составил $247,8 млн, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был ниже на 17,7%.
«На данный момент Омская область занимает третье место по экспорту продукции АПК в Сибирском федеральном округе, — рассказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа. — Главная задача до 2030 года — значительное увеличение экспортного показателя».
Правда, достичь его будет сложно. Как рассказал начальник отдела региональной аналитики Федерального центра развития экспорта продукции АПК минсельхоза России Алексей Зверев, современная ситуация с санкциями и эмбарго потребовала изменения структуры производства и экспорта, сельхозтоваропроизводители вынуждены подстраиваться под запросы рынка стран, которых ещё нужно заинтересовать продукцией.
Сами экспортёры-производители стали чаще говорить об увеличении затрат на транспортировку продукции и расходы по хранению в России и за её пределами. При пересечении границы требования к продукции усиливаются со стороны надзорных ведомств. В карантинных условиях и требованиях наблюдается явный диспаритет в разных странах: то, что преемлемо в российских условиях, например, в Китае будет категорически запрещено.
Именно на рынки КНР всё чаще стали посматривать экспортёры зерна. А что делать, если ближайший сосед закрыл свои рынки для российского производителя?
Не повод переживать
Урожай в Казахстане ждут выше прошлогоднего, потому запрет на ввоз зерна с 1 августа ещё и ужесточили. Если до этого ряду предприятий можно было покупать российское пшено, то теперь табу на всё. Власти считают, что такие меры позволят защитить местных производителей.
«Последние два года Россия собирала хороший урожай. Омская область, к сожалению, отставала по всем параметрам, однако в этом году мы планируем собрать 3,7 млн тонн зерна», — рассказал президент Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Илья Баринов.
Похоже, экспортёры региона будут менять логистику, если урожай будет действительно таким, как прогнозируют. Не хочет покупать Казахстан — купит Китай, пусть и потребовав соответствия своим высоким запросам.
Кстати, у соседей-казахов есть желание повысить цены на транзит пшеницы по территории государства для российских экспортёров, что не может не сказаться на цене продукции. Российский союз экспортёров зерна уже назвал это ограничением конкуренции, но, похоже, мы на такие действия повлиять не сможем.