В Новосибирске реконструкцию Первомайского сквера не закончили к 15 августа

В Новосибирске 15 августа истек очередной срок окончания реконструкции Первомайского сквера. Однако подрядчик так и не завершил работы в срок, Об этом сообщает издание BFM-Новосибирск.
По данным издания, власти несколько раз переносили дату завершения реконструкции Первомайского сквера. В качестве финальной не раз называли 15 августа.
Около двух недель назад мэрия Новосибирска сообщала, что готовность Первомайского сквера составляет 97%. В управлении благоустройства общественных пространств заявляли, что до 15 августа из работ осталось только выложить плиткой участок площадью 10 квадратных метров напротив театра, а также завершить монтаж декоративных панелей на ограждении.
Как отмечает журналист BFM-Новосибирск, сейчас около входа в Первомайский сквер напротив театра остается участок, который не вымостили плиткой. При этом сама плитка лежит рядом, также рядом с ней лежат большие шары, которые должны были быть установлены на тумбах ограждения по улице Горького и по улице Советской.
Кроме того, также не завершена установка скамеек, не смонтированы стенды с QR-кодами, а установленные недавно часы демонтированы.
Отмечается, что вечером 14 августа на объекте работала одна бригада. Мужчина, который отдавал распоряжения рабочим, сначала пошутил, что реконструкцию сквера завершат «наверно, в следующем году». Однако потом серьезным голосом добавил, что «еще неделю работать будем». Также он подчеркнул, что вечером 15 августа с инспекцией ждут представителей мэрии Новосибирска.