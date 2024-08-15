В Новосибирске реконструкцию Первомайского сквера не закончили к 15 августа

Как отмечает журналист BFM-Новосибирск, сейчас около входа в Первомайский сквер напротив театра остается участок, который не вымостили плиткой. При этом сама плитка лежит рядом, также рядом с ней лежат большие шары, которые должны были быть установлены на тумбах ограждения по улице Горького и по улице Советской.