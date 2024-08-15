Суслики опередили белок по числу нападений на жителей Красноярского края

Также фиксировались случаи укусов от других животных — лис, песцов, енотов, лошадей, сурков, хорьков, летучих мышей и змей. Кроме того, во время отдыха за границей на жителей края нападали обезьяны. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что чаще всего люди сами провоцируют зверей на укусы.