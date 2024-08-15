Суслики опередили белок по числу нападений на жителей Красноярского края

С начала 2024 года от укусов диких животных пострадали 115 жителей Красноярского края, в том числе 52 ребенка. Об этом сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.
— Первенство по укусам среди диких животных удерживают суслики, от их агрессии пострадало 83 жителя. На втором месте белки — 9 человек. На третьем барсуки — 5. Четвертое место разделили бурундуки и обезьяны — по 4 случая нападения на людей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Также фиксировались случаи укусов от других животных — лис, песцов, енотов, лошадей, сурков, хорьков, летучих мышей и змей. Кроме того, во время отдыха за границей на жителей края нападали обезьяны. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что чаще всего люди сами провоцируют зверей на укусы.
Помните, что дикие животные могут быть переносчиками опасных инфекций, например, бешенства. В случае укусов стоит сразу обратиться к врачу.