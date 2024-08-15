Лидируют «японки»: в Приморье вновь вырос ввоз автомобилей

В Приморье продолжает увеличиваться объем поставляемых в край иномарок. За 7 месяцев с начала 2024 года таможня во Владивостоке оформила свыше 140 тысяч автомобилей.
Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе таможни, в край поступило 144 тысячи автомобилей физических лиц для личного пользования. Большую часть машин составляют японские бренды, на втором месте оказались корейские, а на третьем — китайские.
Из 144 тысяч авто за июль оформлено 26 тысяч, а за июнь — 25,5 тысячи, что по-прежнему не достигает рекорда прошлого года, когда в июле через таможню прошли 30 тысяч машин.
Напомним, что еще в 2023 году Япония запретила поставлять в РФ новые и подержанные автомобили с объемом двигателей свыше 1,9 л, а также все без исключения гибридные машины и электромобили.
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