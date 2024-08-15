Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за повышения уровня воды в Амуре

«Режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил Хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения возникновения и развития чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводка на реке Амур, выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города Хабаровска в августе 2024 года», — говорится в документе.