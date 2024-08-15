Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за повышения уровня воды в Амуре

В Хабаровске в связи с предстоящими осадками и повышением уровня воды в Амуре введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Кравчук, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Режим повышенной готовности вводится для органов управления и сил Хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения возникновения и развития чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводка на реке Амур, выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города Хабаровска в августе 2024 года», — говорится в документе.
По прогнозу синоптиков, во второй декаде августа с активизацией циклонической деятельности в бассейне реки Амур ожидаются сильные дожди, что будет способствовать пополнению формированию паводка в границах города Хабаровска.
Ожидается подъем уровня воды в реке до 450−470 сантиметров.
Администрация Хабаровска настоятельно рекомендует садоводам, находящимся в островной зоне и зоне возможного подтопления, принять меры по сохранению своего урожая, защите имущества, а также обеспечению собственной безопасности.