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Синоптики Башкирии рассказали, сколько еще будут идти дожди

Синоптики Башкирии рассказали, сколько еще будут идти дожди. По республике ожидаются температурные качели от +7 до +18 градусов.

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

По прогнозу Башгидромета, республика ближайшие три дня останется в зоне циркуляции североатлантического циклона. Поэтому характер погоды не изменится.

Так, 15 августа по югу пройдут сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха поднимется до +13,+18°.

16 августа ожидается такая же погода. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +13,+18°.

17 августа кратковременные дожди пройдут ночью и днём. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +13,+18°.

Напомним, что по данным синоптиков, в июле в республике выпало рекордное количество осадков — около 4 месячных норм, с начала августа — около 70% месячной нормы. В реках третий раз за год начался подъем воды.