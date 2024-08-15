Синоптики Башкирии рассказали, сколько еще будут идти дожди

По прогнозу Башгидромета, республика ближайшие три дня останется в зоне циркуляции североатлантического циклона. Поэтому характер погоды не изменится.
Так, 15 августа по югу пройдут сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха поднимется до +13,+18°.
16 августа ожидается такая же погода. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +13,+18°.
17 августа кратковременные дожди пройдут ночью и днём. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью +7,+12°, днем +13,+18°.
Напомним, что по данным синоптиков, в июле в республике выпало рекордное количество осадков — около 4 месячных норм, с начала августа — около 70% месячной нормы. В реках третий раз за год начался подъем воды.