Дожди ожидаются в четверг почти во всех регионах Казахстана

«Под влиянием фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра. Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Жетісу, на юге Карагандинской, на юге, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара», — говорится в сообщении.