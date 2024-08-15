Дожди ожидаются в четверг почти во всех регионах Казахстана

«Под влиянием фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере страны — сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра. Днем в Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях и областях Абай, Жетісу, на юге Карагандинской, на юге, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара», — говорится в сообщении.
В Атырауской области, области Абай, на востоке областей Ұлытау и Жетісу, на востоке Карагандинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на северо-западе, в центре Восточно-Казахстанской, на западе Мангыстауской, в южной половине Алматинской областей сохранится высокая пожарная опасность.
«В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской областях, в областях Ұлытау и Жетісу, на юге Актюбинской, на юго-западе Атырауской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей, на западе, северо-западе, юге области Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — сказано в сообщении.
В Астане переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, днем возможен град. Ветер юго- западный ночью 3−8 метров в секунду, днем 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13, днем +23+25.
В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3−8, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +24+26, днем сильная жара +34+36.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15- 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24, днем +37+39.
В Акмолинской области днем ночью на севере и востоке, днем на всей территории гроза. Днем +21+26, ночью +10+15.
В Алматинской области на юге в горах гроза. Днем +33+38, ночью +21+26.
В области Жетысу без осадков. Днем +34+39, ночью +17+22.
В Туркестанской области днем на западе и севере в горах гроза. Днем +34+39, ночью +22+27.
В Западно-Казахстанской области на севере и востоке гроза. Днем +22+27, ночью +12+17.
В Атырауской области ночью на востоке небольшой дождь. Днем +25+30, ночью +14+19.
В Мангистауской области ночью и утром на западе, северо-востоке и в центре гроза. Днем +27+32, ночью +17+22.
В Актюбинской области на севере, востоке и юге гроза. Днем +19+24, ночью +10+15.
В Костанайской области ночью на западе и юге, днем на всей территории гроза. Днем +18+23, ночью +10+15.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке, днем на всей территории гроза. Днем +19+24, ночью +11+16.
В Павлодарской области ночью на севере и востоке, днем на западе и юге гроза. Днем +26+31, ночью +13+18.
В Карагандинской области днем на севере, западе и востоке гроза. Днем +25+30, ночью +11+16.
В области Улытау днем на севере, востоке и в центре гроза. Днем +28+33, ночью +12+17.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере гроза. Днем +30+35, ночью +15+20.
В области Абай на севере и в центре гроза. Днем +30+35, ночью +15+20.
В Кызылординской области на западе, севере и в центре гроза. Днем +28+33, ночью +18+23.
В Жамбылской области в горах гроза. Днем +33+38, ночью +22+27.
«В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозами дождей будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.