Концентрация формальдегида в омском воздухе превысила норму в 1,8 раза

Формальдегид представляет собой бесцветный газ с резким запахом. Это вещества имеет больничный запах, то есть похожий на тот, что можно почувствовать в помещениях больницы. Длительное вдыхание формальдегида может привести к поражению бронхов, развитию злокачественных опухолей и аллергических реакций.