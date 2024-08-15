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Концентрация формальдегида в омском воздухе превысила норму в 1,8 раза

Слишком много опасного вещества нашли в воздухе одного из округов города.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 13 августа, в Октябрьском округе Омска концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую почти в 2 раза.

По информации Обь-Иртышского УГМС, 13 августа 2024 года на территории Октябрьского округа было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида в воздухе в 1,8 раза. В других округах Омска превышений ПДК каких-либо веществ не выявлено.

Формальдегид представляет собой бесцветный газ с резким запахом. Это вещества имеет больничный запах, то есть похожий на тот, что можно почувствовать в помещениях больницы. Длительное вдыхание формальдегида может привести к поражению бронхов, развитию злокачественных опухолей и аллергических реакций.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, какими вредными веществами омичи дышали в минувшем июле.