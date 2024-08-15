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Восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки

458 человек вели борьбу с пламенем.
Источник: Комсомольская правда

14 августа в лесном фонде Иркутской области потушили восемь пожаров в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Качугском и Казачинско-Ленском районах. Огонь охватил в общей сложности площадь в 564,5 гектара. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.

Сейчас продолжается борьба с пламени еще на семи участках в четырех районах. Там огонь взяли в кольцо на площади 2990 гектаров.

— 14 августа огонь обнаружен и перешел в действующее состояние в Киренском районе на площади пять гектаров. Продолжают действовать семь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 1222 гектара: четыре — в Катангском, два — в Киренском и один — Усть-Кутском районах.

Чтобы усмирить огонь, понадобилось 458 человек и 14 единиц наземной техники. С воздуха ситуацию контролировали специалисты на шести самолетах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска заплатит штраф за оформление фиктивной регистрации мигрантов.