Восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки

14 августа в лесном фонде Иркутской области потушили восемь пожаров в Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Качугском и Казачинско-Ленском районах. Огонь охватил в общей сложности площадь в 564,5 гектара. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
Сейчас продолжается борьба с пламени еще на семи участках в четырех районах. Там огонь взяли в кольцо на площади 2990 гектаров.
— 14 августа огонь обнаружен и перешел в действующее состояние в Киренском районе на площади пять гектаров. Продолжают действовать семь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 1222 гектара: четыре — в Катангском, два — в Киренском и один — Усть-Кутском районах.
Чтобы усмирить огонь, понадобилось 458 человек и 14 единиц наземной техники. С воздуха ситуацию контролировали специалисты на шести самолетах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска заплатит штраф за оформление фиктивной регистрации мигрантов.