Восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области за сутки

— 14 августа огонь обнаружен и перешел в действующее состояние в Киренском районе на площади пять гектаров. Продолжают действовать семь ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 1222 гектара: четыре — в Катангском, два — в Киренском и один — Усть-Кутском районах.