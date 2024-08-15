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На Воронежскую область надвигается жара до 30 градусов

Такой прогноз появился в Воронежском гидрометцентре на начало следующей недели.

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Но текущая неделя тоже закончится теплыми днями без дождей и природных сюрпризов. Холодными останутся только ночи.

Сегодня в четверг, 15 августа, по области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура днем 21−26°.

В Воронеже без существенных осадков. Температура днем 24−26°.

В пятницу, 16 августа, на территории региона переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура ночью 9−14°, днем 22−27°.

В Воронеже без существенных осадков. Температура ночью 11−13°, днем 24−26°.

В субботу, 17 августа, по области переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7−12 м/с. Температура ночью 9−14 м/с, днем 24−29 м/с.

В Воронеже без осадков, температура ночью 11−13°, днем 26−28°.

Самый жаркий день 15 августа наблюдался в 2014 году, тогда зафиксировали 37,5 градусов в тени. Самый холодный день 15 августа был в 1955 году, воздух в тот день прогрелся всего лишь до 6,5 градусов.