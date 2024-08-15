Бисмарк
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Красноярском в тепличных кабачках нашли нитраты

Специалисты проверили тепличное хозяйство в деревне Куваршино.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В июле сотрудники Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили тепличное хозяйство, которое находится рядом с деревней Куваршино Емельяновского района. Они отобрали пробы кабачков и огурцов, а затем отправили их на исследование в «Центр оценки качества зерна».

В кабачках специалисты обнаружили превышение максимально допустимого уровня нитратного азота. При этом огурцы, выращиваемые в хозяйстве, соответствуют всем установленным требованиям.

Информацию о небезопасных овощах уже передали в региональную прокуратуру и Роспотребнадзор.

Отметим, что основным документом, на который нужно ориентироваться при использовании удобрений и средств защиты растений от вредителей, — государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. В нем прописаны предельные нормы, способы и меры по снижению опасности ядовитых веществ.

здоровье