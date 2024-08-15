Под Красноярском в тепличных кабачках нашли нитраты

Отметим, что основным документом, на который нужно ориентироваться при использовании удобрений и средств защиты растений от вредителей, — государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. В нем прописаны предельные нормы, способы и меры по снижению опасности ядовитых веществ.