Под Красноярском в тепличных кабачках нашли нитраты

В июле сотрудники Россельхознадзора по Красноярскому краю проверили тепличное хозяйство, которое находится рядом с деревней Куваршино Емельяновского района. Они отобрали пробы кабачков и огурцов, а затем отправили их на исследование в «Центр оценки качества зерна».
В кабачках специалисты обнаружили превышение максимально допустимого уровня нитратного азота. При этом огурцы, выращиваемые в хозяйстве, соответствуют всем установленным требованиям.
Информацию о небезопасных овощах уже передали в региональную прокуратуру и Роспотребнадзор.
Отметим, что основным документом, на который нужно ориентироваться при использовании удобрений и средств защиты растений от вредителей, — государственный каталог пестицидов и агрохимикатов. В нем прописаны предельные нормы, способы и меры по снижению опасности ядовитых веществ.