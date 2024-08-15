Десятки частных домов Уфы сегодня временно останутся без воды.

Сегодня в Калининском районе Уфы с 10 до 24 часов для проведения ремонтных работ запланировано отключение холодной воды в частном секторе, напомнили на предприятии «Уфаводоканал».
Холодной воды в эти часы не будет по следующим адресам:
- ул. Тбилисская, 3, 3а, 5, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16б, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 32а, 34, 36, 37а, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 97;
- ул. Колхозная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
- ул. Нестерова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41, 51;
- ул. Толбухина, 1, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 52, 54, 56, 58;
- ул. Новомаксимовская, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 89, 92, 96, 106, 108, 114, 116, 118, 122, 128;
- ул. Пришкольная, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 60;
- ул. Лучистая, 3, 4, 5, 8, 9б, 11б, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64;
- ул. Рассветная, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 31, 35, 37, 39;
- ул. Мезенская, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 54, 56, 58, 62;
- ул. Тагильская, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 60, 62, 64;
- ул. Днестровская, 11, 13, 15, 19, 21;
- ул. Черновицкая, 4, 6, 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45.