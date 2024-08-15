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Лето-2024 уже стало рекордсменом по количеству гроз

Лето в Иркутской области еще не закончилось, но метеорологи уже зафиксировали рекорд: 29 гроз за лето. Столько не было ни разу за последние 90 лет, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Бисмарке: +26° 7 м/с 61% 716 мм рт. ст. +22°
Источник: Соцсети

По данным метеонаблюдений, обычно с мая по сентябрь в регионе случается в среднем 15−20 таких явлений.

Как отметила замначальника иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская, количество гроз — не единственная «аномалия» летнего сезона в Приангарье: они сопровождались еще и пугающе громкими раскатами грома.

«Удивляет не только их (гроз) количество, но и продолжительность. В среднем кучево-дождевое облако живет 25−30 минут. Но этим летом, в частности, 31 июля и 12 августа, мы наблюдали очень долгие грозы, до шести часов», — сказала Домбровская.

По её словам, причина всему — жара, которой этим летом было чересчур много:

В июне приходили теплые воздушные массы с юго-западной Сибири, с Казахстана.

Июль отличился аномально высокими температурами: большую часть месяца воздух прогревался до плюс 30 градусов, хотя «климатическая норма — 11−15 знойных дней». А на севере области столбики термометров переползали через отметку в плюс 35. И даже ночи не приносили прохлады: при норме в плюс 12, средний показатель был плюс 17.

«Атмосфера очень хорошо прогрелась, а дальше — чистая физика. Теплый воздух, так как он более легкий, потоками поднимается наверх и сталкивается с холодным. На контрасте и образуются устрашающие облака…» — говорит метеоролог (цитата КП-Иркутск).