Лето-2024 уже стало рекордсменом по количеству гроз

«Удивляет не только их (гроз) количество, но и продолжительность. В среднем кучево-дождевое облако живет 25−30 минут. Но этим летом, в частности, 31 июля и 12 августа, мы наблюдали очень долгие грозы, до шести часов», — сказала Домбровская.