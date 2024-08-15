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Авиакомпания выплатит штраф за задержку двух рейсов в Иркутске и Сочи

На нарушителя составлен административный протокол.

Источник: Комсомольская правда

В мае 2024 в аэропорту Иркутска и Сочи задержали два рейса. В Иркутске пассажиры ждали посадки девять часов, в связи с отсутствием запасного судна. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

А в аэропорту Сочи люди ждали от 16 до 22 часов. Там причиной стала техническая неисправность самолета. В это время перевозчик обязан был разместить ожидающих в гостинице, но он этого не сделал.

— Руководителю авиакомпании внесли представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение нарушений закона и недопущение их впредь, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также авиакомпанию привлекли к административной ответственности за оказание услуг, которые не соответствуют необходимым требованиям. В качестве наказания был назначен штраф.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что восемь лесных пожаров потушили в Иркутской области за прошедшие сутки.