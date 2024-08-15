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Бастрыкин поручил открыть дело после массовой драки красноярских подростков

Школьники избили сверстника, пришедшего на разборку с отцовской винтовкой.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драки между подростками в Красноярске. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

В красноярском микрорайоне Покровский 13 августа произошла драка между подростками. Один из них пришёл, взяв с собой отцовскую винтовку. Оппоненты обезвредили подростка и избили его, причинив травмы, после которых мальчика госпитализировали.

Председатель СКР дал указание возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось о том, что красноярская прокуратура и полиция организовали проверку в связи с этим происшествием.

СК