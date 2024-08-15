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Начальника УКС Перми Ирину Чиркову оставили в СИЗО за взятку

Ее апелляционную жалобу не удовлетворили.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Ирины Чирковой на арест и оставил ее под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

«Апелляционную жалобу ее защитника на меру пресечения в виде заключения под стражу Пермский краевой суд оставил без удовлетворения. Она останется в СИЗО до 7 октября» — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, Следственный отдел по Дзержинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовные дела в отношении начальника УКС Перми и директора «Треста № 6».

По версии следствия, 22 июля 2022 года на территории Перми директор строительной фирмы передал через посредника не менее 5 миллионов рублей в виде взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в интересах данной организации.