Начальника УКС Перми Ирину Чиркову оставили в СИЗО за взятку

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу Ирины Чирковой на арест и оставил ее под стражей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
«Апелляционную жалобу ее защитника на меру пресечения в виде заключения под стражу Пермский краевой суд оставил без удовлетворения. Она останется в СИЗО до 7 октября» — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, Следственный отдел по Дзержинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбудил уголовные дела в отношении начальника УКС Перми и директора «Треста № 6».
По версии следствия, 22 июля 2022 года на территории Перми директор строительной фирмы передал через посредника не менее 5 миллионов рублей в виде взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в интересах данной организации.