Вступительная кампания завершается в ссузах Беларуси

В Минобразования рассказали, что в этом году в кампании участвовали 42 высших учебных заведения. На бюджетные места подали заявления более 40 тысяч человек (с учетом 4,6 тысячи целевиков). Зачислено на эту форму обучения было около 30 тысяч абитуриентов — на 2,5 тысячи больше, чем в 2023 году.