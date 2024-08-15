Вступительная кампания завершается в ссузах Беларуси

МИНСК, 15 авг — Sputnik. Вступительная кампания официально завершается в белорусских колледжах в четверг, сообщает Sputnik.
По 15 августа все ссузы страны должны зачислить абитуриентов-платников, поступающих после 9 и 11 классов школы.
Сроки приема в учреждения среднего специального образования в этом году существенно сократились для выпускников 11-х классов и профтехучилищ. Подавать документы абитуриенты-бюджетники могли с 20 июля по 6 августа (ранее по 12 августа), на платное отделение — с 20 июля по 13 августа (ранее по 20 августа).
Сроки зачисления также сдвинулись: у 9-классников — по 6 августа и 15 августа (бюджет и платное соответственно; ранее было по 10 и 16 августа), у 11-классников — по 8 и 15 августа (бюджет и платное; ранее было по 16 и 21 августа).
Зачислять на некоторые специальности (связанные с сельским хозяйством и ветеринарией) колледжи Беларуси будут еще по 10 декабря включительно.
Прием в вузы.
Вступительная кампания в университеты страны началась 12 июля и продолжалась по 3 августа. До этого проходил прием документов у целевиков.
В Минобразования рассказали, что в этом году в кампании участвовали 42 высших учебных заведения. На бюджетные места подали заявления более 40 тысяч человек (с учетом 4,6 тысячи целевиков). Зачислено на эту форму обучения было около 30 тысяч абитуриентов — на 2,5 тысячи больше, чем в 2023 году.
Кроме того, более 16 тысяч абитуриентов были приняты в вузы на платную форму обучения.