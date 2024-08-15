В Краснодаре и крае в конце рабочей недели ожидаются «температурные качели» при малооблачной погоде

Краснодар
В четверг, 15 августа, в Краснодаре ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер при этом западный 4−9 м/с, уточнили в пресс-службе Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ночью за окном — от 13 до 15, а днем воздух прогреется до 30−32°С выше 0.
Краснодарский край
В регионе сохраняется переменная облачность. Вечером в юго-восточных предгорьях возможен кратковременный дождь. Ветер западного направления 4−9 м/с, порывами до 12−14 м/с. Температура ночью — от 11 до 16 тепла, на Азовском побережье — от +16 до +21°С, а в юго-восточных предгорьях — 8 −13°С тепла. Днем температура будет колебаться в пределах 27−32°С выше 0, в горах ночью — лишь 5−10°С тепла, днем термометры покажут +18…+23°С.
Черноморское побережье
По данным Гисметео, на Черноморском побережье прогнозируется ясная погода, дожди маловероятны. Ночью на термометрах — без изменений: от +18 до +23°С, а днем — до 28−33°С тепла. Ветер будет северных направлений 4−8 м/с, порывы его могут достигать 12−20 м/с.