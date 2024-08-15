В Краснодаре и крае в конце рабочей недели ожидаются «температурные качели» при малооблачной погоде

В регионе сохраняется переменная облачность. Вечером в юго-восточных предгорьях возможен кратковременный дождь. Ветер западного направления 4−9 м/с, порывами до 12−14 м/с. Температура ночью — от 11 до 16 тепла, на Азовском побережье — от +16 до +21°С, а в юго-восточных предгорьях — 8 −13°С тепла. Днем температура будет колебаться в пределах 27−32°С выше 0, в горах ночью — лишь 5−10°С тепла, днем термометры покажут +18…+23°С.