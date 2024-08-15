Заболеваемость туберкулезом увеличилась в Костанайской области

— На сегодня основной профилактической защитой от туберкулеза является прививка. Вакцинация проводится согласно Национальному календарю профилактических прививок бесплатно в первые дни жизни ребенка — вакциной БЦЖ. Эффективность данной вакцины проверена и доказана временем. Потому у непривитого БЦЖ малыша больше шансов заболеть, если он заразится туберкулезом, даже если он живет в социально благополучной семье, — говорится в сообщении ведомства.