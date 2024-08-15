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Заболеваемость туберкулезом увеличилась в Костанайской области

По сравнению с прошлым периодом 2023 года, заболеваемость туберкулезом в Костанайской области увеличилась на 9,6%. Болеют все возрастные группы: взрослые, дети, подростки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали в областном департаменте СЭС, туберкулез — это инфекционная болезнь, заражение людей происходит от уже больного человека при его чихании, кашле, разговоре.

— На сегодня основной профилактической защитой от туберкулеза является прививка. Вакцинация проводится согласно Национальному календарю профилактических прививок бесплатно в первые дни жизни ребенка — вакциной БЦЖ. Эффективность данной вакцины проверена и доказана временем. Потому у непривитого БЦЖ малыша больше шансов заболеть, если он заразится туберкулезом, даже если он живет в социально благополучной семье, — говорится в сообщении ведомства.

Также там отметили, что для предотвращения и снижения заболеваемости проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия по туберкулезу.