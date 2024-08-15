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На Новосибирск обрушатся проливные дожди

НОВОСИБИРСК, 15 августа, ФедералПресс. Захватившая сибирскую столицу тридцатиградусная жара сменится дождями. Такой прогноз дали синоптики новосибирского гидрометеоцентра.

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Источник: Агентство «Москва»

«В дневные часы, 15 августа, воздух прогреется до +28 градусов, а ночью похолодает до +19 градусов и ожидаются дожди», — говорится в сообщении гидрометцентра.

Жители сибирской столицы делятся в соцсетях фотографиями утренней грозы.

«Я когда утром посмотрел на небо, а они выходят на запад, я подумал, что ядерная бомба взорвалась», — написал пользователь Анатолий Кузнецов в паблике «Типичный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, по информации синоптиков, жителей Новосибирска ждут дожди и грозы вплоть до выходных. При этом днем незначительно похолодает — до +23 градусов.

Напомним, чем заняться в дождливую погоду на даче, чтобы не заскучать.