На Новосибирск обрушатся проливные дожди

«В дневные часы, 15 августа, воздух прогреется до +28 градусов, а ночью похолодает до +19 градусов и ожидаются дожди», — говорится в сообщении гидрометцентра.
Жители сибирской столицы делятся в соцсетях фотографиями утренней грозы.
«Я когда утром посмотрел на небо, а они выходят на запад, я подумал, что ядерная бомба взорвалась», — написал пользователь Анатолий Кузнецов в паблике «Типичный Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, по информации синоптиков, жителей Новосибирска ждут дожди и грозы вплоть до выходных. При этом днем незначительно похолодает — до +23 градусов.
Напомним, чем заняться в дождливую погоду на даче, чтобы не заскучать.