В Новосибирске поликлиники получили 37 новых автомобилей

По словам Хальзова, обновление автопарка медучреждений является частью программы, инициированной губернатором региона Андреем Травниковым. За последние три года в Новосибирске закуплено 86 легковых автомобилей для поликлиник, из которых 37 машин были приобретены в 2024 году.