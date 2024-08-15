В Новосибирске поликлиники получили 37 новых автомобилей

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов передал автотранспортным предприятиям «Медтранс» и «Медтранс-3» 37 новых легковых автомобилей, которые будут использоваться для нужд поликлиник. Об этом сообщается на сайте «Сиб.фм».
Парк медицинских учреждений пополнился 19 автомобилями LADA Granta, 5 LADA Vesta, 4 LADA Niva и 9 УАЗами. Эти автомобили будут задействованы в доставке медиков на вызовы, транспортировке биоматериала, лекарственных препаратов и выполнении других задач.
По словам Хальзова, обновление автопарка медучреждений является частью программы, инициированной губернатором региона Андреем Травниковым. За последние три года в Новосибирске закуплено 86 легковых автомобилей для поликлиник, из которых 37 машин были приобретены в 2024 году.
Для районных больниц санитарный транспорт закупается в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ».
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