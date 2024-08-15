«Это столица Сибири»: Митя Фомин защищает Новосибирск от критики Лебедева

В недавнем интервью российский дизайнер Артемий Лебедев выразил мнение, что Новосибирск — это город, который «забыли построить». На это высказывание отреагировал певец Митя Фомин, который выступил в защиту своего родного города в программе «Ломовка Live».
Фомин отметил, что за 130 лет своего существования Новосибирск значительно изменился и развился. По его словам, город прошел путь от железнодорожной станции до современного мегаполиса с населением более миллиона человек. Певец подчеркнул, что скорость урбанизации Новосибирска сравнима с Чикаго в США. Он акцентировал внимание на Академгородке и развитой научной инфраструктуре, которые, по его мнению, делают город уникальным.
«Мне очень обидно слышать, что кто-то считает наш город забытым. За 130 лет он превзошел все немыслимые стандарты и нормы. У нас есть метро, развитая академическая школа и медицинская наука. Один только Академгородок стоит многого», — сказал Фомин.
Он также отметил, что у жителей и туристов есть множество возможностей для досуга: Оперный театр, Обское море и разнообразие ресторанов. Певец считает, что такие предложения делают Новосибирск более привлекательным для жизни и отдыха, чем Красноярск, с которым его часто сравнивают.
«Лебедев говорит о нашем городе как о месте без интересных мест и заведений. Это не так. Мы — один из самых ресторанных городов», — добавил он.
Фомин выразил недоумение по поводу сравнений с Красноярском, подчеркивая, что у него есть больше вопросов к этому городу.