«Это столица Сибири»: Митя Фомин защищает Новосибирск от критики Лебедева

«Лебедев говорит о нашем городе как о месте без интересных мест и заведений. Это не так. Мы — один из самых ресторанных городов», — добавил он.



Фомин выразил недоумение по поводу сравнений с Красноярском, подчеркивая, что у него есть больше вопросов к этому городу.