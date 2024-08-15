На время проведения ВЭФ в Приморье запретят охоту, но не везде

В воскресенье, 1 сентября, в Приморье открывается сезон осенней охоты на водоплавающую дичь. Но в некоторых муниципалитетах охота запрещена до 7 сентября в связи с проведением Восточного экономического форума (16+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Для обеспечения безопасности мероприятий ВЭФ с 1 по 6 сентября введен запрет на все виды охоты на территории Артемовского городского округа, Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов и Хасанского муниципального округа. Охота на водоплавающую дичь на этих территориях начнется с 7 сентября.
Также в Госохотнадзоре предупредили, что в Приморье вплоть до начала сезона находиться в охотничьих угодьях с охотничьим оружием и с собаками охотничьих пород запрещено. Это приравнивается к незаконной охоте. Нарушители правил понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, депутаты Законодательного собрания Приморья взяли паузу по инициативе властей региона об изменении правил охоты в целях сохранения популяции амурского тигра и его кормовой базы в виде копытных животных. Предлагаемые корректировки, в случае их принятия, дадут руководству региона ряд полномочий, в том числе разрешат ограничивать применение технических средств на охоте, количество собак, позволят сократить сроки охотсезона.