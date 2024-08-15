На время проведения ВЭФ в Приморье запретят охоту, но не везде

Также в Госохотнадзоре предупредили, что в Приморье вплоть до начала сезона находиться в охотничьих угодьях с охотничьим оружием и с собаками охотничьих пород запрещено. Это приравнивается к незаконной охоте. Нарушители правил понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.