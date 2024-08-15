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В Башкирии продолжает подниматься уровень воды в четырех реках

В Башкирии подъем уровня воды фиксируется в четырех реках. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Источник: МЧС РБ

Так, на реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района динамика уровня воды за сутки +53 см, текущий уровень составляет 253 см, выход реки на пойму 357 см.

На реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района республики уровень воды за сутки поднялся на 42 см, текущий уровень 234 см, выход реки на пойму 772 см.

На реке Белая в деревне Кутаново Бурзянского района, динамика уровня за сутки +36 см, текущий уровень 141 см, выход реки на пойму 271 см.

На реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района республики, динамика уровня воды за сутки составляет +33 см, текущий уровень 233 см, выход реки на пойму 637 см.

МЧС