В Башкирии продолжает подниматься уровень воды в четырех реках

Так, на реке Инзер в деревне Устье-Бассы Архангельского района динамика уровня воды за сутки +53 см, текущий уровень составляет 253 см, выход реки на пойму 357 см.
На реке Уфа в деревне Яман-Порт Нуримановского района республики уровень воды за сутки поднялся на 42 см, текущий уровень 234 см, выход реки на пойму 772 см.
На реке Белая в деревне Кутаново Бурзянского района, динамика уровня за сутки +36 см, текущий уровень 141 см, выход реки на пойму 271 см.
На реке Уфа в селе Красный Ключ Нуримановского района республики, динамика уровня воды за сутки составляет +33 см, текущий уровень 233 см, выход реки на пойму 637 см.