В Приморье назначили нового главу агентства по гидротехническим сооружениям

«В текущем году по поручению Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко создано региональное агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. Его задача — минимизировать последствия природных катаклизмов, которым в последние годы все чаще подвергается наш край. Роман Викторович — неслучайный человек в этом деле, знает все на практике. Мы желаем ему успехов на новом месте и положительных результатов работы, которые будем видеть мы и самое главное — жители Приморского края», — поделилась первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина.