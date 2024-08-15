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В Приморье назначили нового главу агентства по гидротехническим сооружениям

Романа Голубева выбрали вместо бывшего руководителя Сергея Троякова.
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В Приморье на должность руководителя агентства по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии назначен Роман Голубев. Он занял пост экс-главы Сергея Троякова, который перешел на другую должность.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, Роман Голубев окончил Восточно-Сибирский институт МВД России и Академию Государственной противопожарной службы МЧС России по направлениям «Экономика и управление на предприятии» и «Государственное и муниципальное управление» соответственно.

«В текущем году по поручению Губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко создано региональное агентство по гидротехническим сооружениям, мелиорации и гидрологии. Его задача — минимизировать последствия природных катаклизмов, которым в последние годы все чаще подвергается наш край. Роман Викторович — неслучайный человек в этом деле, знает все на практике. Мы желаем ему успехов на новом месте и положительных результатов работы, которые будем видеть мы и самое главное — жители Приморского края», — поделилась первый вице-губернатор — председатель правительства региона Вера Щербина.

Напомним, ранее Сергей Трояков получил выговор от губернатора Приморья за халатность при устранении паводка. Вторым чиновником, которому также сделали выговор, стал отстраненный от должности заместителя председателя правительства Приморья по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Ленар Нуриев.