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На территории Новосибирской области заметили огненный рассвет

Ранним утром небо приобрело золотистый и слегка огненный цвет.

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Источник: Соцсети

Жители Искитима Новосибирской области запечатлели огненный рассвет, который появился после ливня с грозой. Об этом пишет портал Весь Искитим.

Сегодня, 15 августа, ранним утром небо приобрело золотистый и слегка огненный цвет. Местные жители вооружились мобильными телефонами, чтобы запечатлеть явление на видео. Остальные новосибирцы тоже поделились снимками красивого рассвета в комментариях.

«Давно в городе не было такого…». Кто-то, наоборот, назвал эту красоту — пугающей.

«Жмыхнуло утром невероятно. А из-за огненного цвета неба думала горим», — написала одна из местных жительниц.