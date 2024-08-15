На территории Новосибирской области заметили огненный рассвет

Жители Искитима Новосибирской области запечатлели огненный рассвет, который появился после ливня с грозой. Об этом пишет портал Весь Искитим.
Сегодня, 15 августа, ранним утром небо приобрело золотистый и слегка огненный цвет. Местные жители вооружились мобильными телефонами, чтобы запечатлеть явление на видео. Остальные новосибирцы тоже поделились снимками красивого рассвета в комментариях.
«Давно в городе не было такого…». Кто-то, наоборот, назвал эту красоту — пугающей.
«Жмыхнуло утром невероятно. А из-за огненного цвета неба думала горим», — написала одна из местных жительниц.